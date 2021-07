A Rússia não tomará nenhuma medida em relação ao conflito no Afeganistão enquanto as hostilidades não se espalharem para terceiros países, segundo declarou nesta sexta-feira o ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov.

"Os eventos no Afeganistão nos preocupam exclusivamente do ponto de vista de que os problemas não se espalhem para os países vizinhos", disse Lavrov durante uma entrevista coletiva realizada junto com seu homólogo indiano, Subrahmanyam Jaishankar.