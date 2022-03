O porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov. EFE/Arquivo

O Ministério da Defesa da Rússia informou nesta sexta-feira que as forças que participam da ofensiva na Ucrânia avançaram 11 quilômetros para dentro do país vizinho, nas regiões do sudeste ao redor da zona separatista de Donbas.

"As forças armadas da Federação Russa continuaram a ofensiva em uma frente ampla e chegaram à linha Novodonetskoye - Novomayorskoye - Yegorovka. O avanço foi de 11 quilômetros", detalhou o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, em uma coletiva de imprensa hoje, segundo informaram agências de notícias russas.