A Rússia ainda aguarda neste mês os primeiros resultados dos testes clínicos que estão sendo realizados para combinar as vacinas contra a covid-19 Sputnik V e AstraZeneca, informou nesta terça-feira o diretor do Fundo Russo de Investimentos Diretos (FIDR), Kiril Dmitriev.

Os testes para combinar as duas vacinas "estão sendo finalizados no Azerbaijão e em alguns outros países e esperamos a publicação dos resultados desses testes nas próximas duas semanas, no final de julho", disse Dmitriev, durante entrevista coletiva.