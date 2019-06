A Rússia entregou à Coreia do Norte 3.995 toneladas de trigo como ajuda humanitária para atenuar os efeitos da seca que castiga o país asiático, informou nesta quarta-feira a embaixada russa em Pyongyang.

"Neste 5 de junho, no porto de Nampo, começou a descarga de 2.895 toneladas de trigo russo, que enviamos como ajuda humanitária à Coreia do Norte, onde neste ano acontece uma grave seca", escreveu a legação diplomática no seu perfil no Facebook.