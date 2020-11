A Rússia registrou nesta sexta-feira mais 27.543 casos de infecção pelo novo coronavírus e 496 mortes por Covid-19, de acordo com dados do Ministério da Saúde, que indicou para uma situação preocupante da capital do país, Moscou.

De acordo com a atualização feita pelas autoridades locais, o total de positivos para o patógeno desde o início da pandemia é de 2.215.533, enquanto o de vítimas da doença é de 38.558.