O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev. EFE/SPUTNIK POOL/Arquivo

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, fez ameaça nesta quinta-feira de envio de armas nucleares para a região do mar Báltico, se a Suécia e a Finlândia ingressarem na Otan.

"Será preciso reforçar o agrupamento de forças de terra, a defesa antiaérea, mobilizar importantes forças navais nas águas do golfo da Finlândia. Nesse caso, já não será possível falar do Báltico sem armas nucleares. O equilíbrio deve ser reestabelecido", escreveu o também ex-presidente russo, em mensagem no Telegram.