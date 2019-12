A Rússia ameaçou nesta segunda-feira aplicar multas multimilionárias às redes sociais Facebook e Twitter caso não cumpram a lei e se recusem a armazenar dados pessoais de usuários do país dentro do território nacional.

"Está expirando o prazo, até o começo de janeiro de 2020, para Facebook e Twitter transferirem a base de dados de usuários russos para a Rússia", disse o chefe do órgão regulador de telecomunicações russo Roskomnadzor, Alexandr Zharov, à agência de notícias "Interfax". "Se eles violarem a lei, o Roskomnadzor enviará um aviso para as duas redes sociais, que terão um mês para responder", acrescentou.

No início de dezembro, o presidente russo Vladimir Putin aprovou uma lei que endurece as punições administrativas pelo não cumprimento da lei e pela reincidência.

Em abril deste ano, as duas empresas foram simbolicamente multadas por um tribunal de Moscou, que informou que as páginas seriam bloqueadas em caso de reincidência, como aconteceu com o LinkedIn.

De acordo com a legislação russa, os dados pessoais da população devem ser armazenados em servidores localizados territorialmente na Rússia, por razões de segurança. Na ocasião, o Facebook respondeu ao Roscomnadzor que os dados de seus usuários não estão localizados em servidores de acordo com critérios geográficos.

Putin foi acusado de tentar restringir a atividade dos internautas russos através de algumas leis, como a que permite que a rede russa seja desconectada da mundial. EFE

