A Rússia estendeu nesta terça-feira as sanções contra vários países da União Europeia (UE) que foram os iniciadores das restrições impostas por Bruxelas a altos funcionários russos, supostamente envolvidos no envenenamento do líder da oposição Alexei Navalny.

"A nota verbal correspondente" já foi entregue aos chefes das legações diplomáticas da Alemanha, França e Suécia, além da embaixada da UE em Moscou, disse o comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Rússia.