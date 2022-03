A Rússia anunciou nesta quinta-feira que as tropas do país destruíram 64 alvos militares na Ucrânia nas últimas 24 horas, incluindo uma base do Estado Maior das Forças de Operações Especiais, localizada na província de Mykolaiv, no sul do território ucraniano.

O porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenko, informou, em entrevista coletiva, que foram utilizados nas ações foguetes e equipamentos de aviação tática.