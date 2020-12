A Rússia está disposta a dividir a dados e informações que detém, com companhias farmacêuticas internacionais, para ajudá-las a desenvolver vacina contra o novo coronavírus, segundo divulgaram nesta sexta-feira os criadores da Sputnik V, que já está sendo aplicada em Moscou.

"A #SputnikV está disposta a compartilhar tecnologia com a Sanofi e a GSK para ajudá-las a desenvolver sua próxima vacina. Uma aliança de diferentes produtores é o caminho do futuro. Juntos somos mais fortes", indicou o perfil oficial no Twitter do agente imunológico, que é produzido pelo Centro de Pesquisas Gamaleya e pelo Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF).