EFE Moscou 18 out 2021

A Rússia anunciou nesta segunda-feira o fechamento da representação junto à Otan, assim como assim como os escritórios de ligação militar e de informação da Aliança em Moscou, como resposta ao banimento de oito diplomatas russos.

As medidas foram divulgadas hoje, durante entrevista coletiva, pelo ministro de Relações Exteriores do país, Serguey Lavrov, após reunião com a chanceler de Guiné-Bissau, Suzi Carla Barbosa.