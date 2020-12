A Rússia já imunizou mais de 150 mil pessoas contra o novo coronavírus com a vacina Sputnik-V, produzida no país, segundo anunciou nesta quinta-feira Alexandr Guintsburg, diretor do Centro Gamaleya, um dos desenvolvedores do produto.

"Até hoje, receberam o preparado mais de 150 mil habitantes de Moscou", explicou o especialista, em entrevista à emissora pública de televisão.