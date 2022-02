Unidades da circunscrição militar Oeste da Rússia, na fronteira com a Ucrânia, estão voltando para as bases permanentes, após a conclusão da participação nos exercícios programados, segundo divulgou o Ministério da Defesa do país.

Os tanques e veículos blindados, em um número que não foram especificados, foram transportados em plataformas ferroviárias, que os levaram para os quartéis em que ficam alocados habitualmente.