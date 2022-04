O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, se mostrou disposto nesta terça-feira a limitar o uso do poder de veto no Conselho de Segurança por meio da obrigação de dar explicações na Assembleia Geral, mas o desvinculou de um processo de reforma da ONU.

“(Essa medida) visa a democratização da tomada de decisões. Estamos prontos para aderir ao consenso, se ele se tornar realidade. Aqui é muito importante trabalhar com base no consenso", disse Lavrov em entrevista coletiva conjunta com o secretário-geral da ONU, António Guterres.