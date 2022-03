Todos os países da União Europeia, além de Estados Unidos, Japão e Canadá, entre outros, estão em uma lista de nações hostis elaborada pelo governo da Rússia e informou nesta segunda-feira a agência de notícias russa "Interfax".

Segundo a agência, a lista recebeu aval do primeiro-ministro Mikhail Mishustin e faz parte do decreto do presidente Vladimir Putin emitido no último dia 5 e intitulado "Sobre o procedimento temporário para o cumprimento das obrigações para com certos credores estrangeiros".