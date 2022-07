Um ataque com mísseis russos ao centro da Ucrânia procedente do mar Negro matou nesta quinta-feira pelo menos 22 pessoas, ofensiva que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chamou de "ato de terrorismo aberto" e usou como exemplo para pedir um tribunal especial para julgar a agressão da Rússia.

"Os russos atacaram o centro de Vinnytsia com mísseis de cruzeiro Kalibr lançados de um submarino no mar Negro", disse o chefe adjunto do gabinete de Zelensky, Kyrylo Tymoshenko.