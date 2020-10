13 out 2020

EFE Moscou 13 out 2020

A Rússia autorizou os testes clínicos da vacina contra o novo coronavírus, chamada Sputnik V, com pessoas com mais de 60 anos, informaram as autoridades de saúde russas nesta terça-feira.

"O Ministério da Saúde da Rússia autorizou nesta terça-feira estudos clínicos da vacina Sputnik V, desenvolvida pelo Centro de Pesquisa Epidemiológica e Microbiologia Gamaleya. A pesquisa envolverá 110 voluntários com mais de 60 anos de idade", anunciou a entidade.