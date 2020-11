A Rússia registrou 21.983 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde diário, elevando para 1.880.551 o total de contágios no país desde o início da pandemia, informaram as autoridades de saúde do país nesta sexta-feira.

De acordo com os dados oficiais, 411 pessoas morreram por causa da doença nas últimas 24 horas, aumentando para 32.433 o número de óbitos.