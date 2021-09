A Rússia registrou nesta quarta-feira mais 857 mortes por covid-19, atingindo assim marca recorde desde o início da pandemia pelo segundo dia consecutivo, de acordo com as autoridades de saúde do país.

Ontem, o balanço oficial indicava a notificação de 852 vítimas da doença, número que havia superado a marca alcançada na última sexta-feira, que chegou a 828.