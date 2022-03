O órgão de telecomunicações da Rússia, Roskomnadzor, bloqueou o Instagram no país a pedido da Procuradoria Geral após a rede social se recusar a eliminar as mensagens de violência contra russos, entre eles os militares.

"Segundo a queixa da Procuradoria-Geral da Rússia, o acesso à rede social Instagram, propriedade da Meta Platforms, será restringido no território da Federação Russa. Materiais informativos contendo apelos à violência contra cidadãos da Federação Russa, incluindo os militares, estão sendo divulgados no Instagram", determinou o órgão, de acordo com agências russas.