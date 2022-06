As tropas russas controlam a maior parte da cidade de Severodonetsk, onde utilizam táticas de terra queimada com artilharia, morteiros e vários lançadores de mísseis para acabar com a resistência ucraniana, ao mesmo que travam a batalha por Sloviansk, próximo objetivo da Rússia.

"Os ocupantes realizaram hoje operações de assalto na cidade, sem sucesso. As hostilidades continuam", afirmou o Estado-Maior da Ucrânia.