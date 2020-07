O primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin, vangloriou-se nesta quarta-feira da gestão que seu governo faz na crise do novo coronavírus e garantiu que os números são melhores do que os registrados em outros países, como Estados Unidos e Brasil.

Ao apresentar hoje o relatório anual da gestão do governo à Duma do Estado, a Câmara Baixa do Parlamento, o premier disse: "A Rússia lida com o novo coronavírus melhor do que muitos países. O número de pacientes por mil habitantes em nosso país é duas vezes inferior aos dos EUA, Brasil e outros países".