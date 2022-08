Os deputados russos estão analisando a possibilidade de impor multas de entre 50 mil e 200 mil rublos (o equivalente US$ 800 e US$ 3 mil, ou R$ 4,1 mil e R$ 15,6 mil, respectivamente) para punir o que consideram ser propaganda da homossexualidade no país, segundo um dos autores da iniciativa.

O parlamentar Alexandr Jinshtein escreveu no Telegram que o respectivo projeto de lei, que "prevê punições administrativas para a propaganda de homossexualidade e pedofilia" já foi enviado ao governo para revisão.