A Rússia completou nesta terça-feira três meses de guerra na Ucrânia sem poder reivindicar a vitória desejada no campo de batalha e também sem um plano claro de retirada, uma vez que as negociações com Kiev estão congeladas.

"Não perseguimos nenhum prazo. Todos os objetivos estabelecidos pelo presidente Vladimir Putin serão cumpridos. Não pode ser de outra forma, porque a verdade, incluindo a verdade histórica, está do nosso lado", disse Nikolai Patrushev, secretário do Conselho de Segurança Russo.