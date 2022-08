O Ministério da Defesa russo confirmou nesta segunda-feira a ofensiva do Exército ucraniano contra as regiões do sul que fazem fronteira com a Crimeia - anexada pela Rússia -, um avanço no qual supostamente morreram mais de 500 soldados ucranianos.

"Como resultado da defesa ativa das forças russas, as unidades do Exército ucraniano sofreram baixas pesadas. As perdas do inimigo chegaram a mais de 560 soldados", disse o porta-voz da Defesa russo, general Igor Konashenkov, no tradicional relatório noturno.