O Ministério das Relações Exteriores da Rússia convocou nesta sexta-feira o ministro-conselheiro da Embaixada dos Estados Unidos para que preste esclarecimentos sobre a publicação de informações que supostamente incentivavam os protestos da oposição russa no dia 3 de agosto.

O diplomata Tim Richardson foi chamado após a delegação americana publicar no site oficial e na conta do Twitter um mapa com o itinerário da manifestação pelas ruas de Moscou, afirma o governo russo.