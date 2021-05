O Ministério das Relações Exteriores da Rússia convocou nesta segunda-feira o embaixador da Colômbia no país, Alfonso López Caballero, para transmitir sua "surpresa" perante as acusações relacionadas a ciberataques russos feitas por Bogotá no âmbito dos protestos contra o governo do presidente Iván Duque.

"Se o lado colombiano tem nas suas mãos fatos confirmados de ataques informáticos e está realmente interessado em estabelecer sua origem, então existem canais oficiais de troca de informação e as infraestruturas correspondentes", destacou a pasta de Exteriores russa, liderada por Sergey Lavrov, em um comunicado.