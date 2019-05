O Ministério das Relações Exteriores da Rússia convocou nesta terça-feira o embaixador da Espanha no país, Fernando Valderrama, para manifestar surpresa e decepção com declarações dadas pelo chanceler espanhol interino, Josep Borrell, em entrevista concedida no último dia 23 ao jornal "El Periódico".

O governo russo disse em comunicado que as afirmações foram "inamistosas" e representam "um prejuízo para as relações entre a Rússia e a Espanha".