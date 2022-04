O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou nesta terça-feira que o país está disposto a cooperar com as Nações Unidas e com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha para proteger a população civil da Ucrânia.

"Nossos objetivos residem, sobretudo, na proteção da população civil. Estamos interessados no aspecto em colaborar tanto com os colaborar tanto com os colegas da ONU, como com os colegas da Cruz Vermelha", afirmou o chanceler, em entrevista coletiva conjunta com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.