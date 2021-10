A Rússia responsabilizou nesta segunda-feira o governo do Sudão pela criação da crise que motivou o golpe ocorrido hoje e apelou à comunidade internacional para respeitar o direito de autodeterminação dos sudaneses e a não interferir nos assuntos internos do país.

"A evolução da situação no Sudão é fruto de uma grave crise que atingiu todas as esferas da vida política e econômica do país. É o resultado natural da política fracassada dos últimos dois anos", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova.