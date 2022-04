A Rússia declarou 'persona non grata' nesta segunda-feira 40 funcionários de missões diplomáticas da Alemanha, em retaliação à mesma medida adotada por Berlim no último dia 4, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores russo.

"O embaixador alemão recebeu uma nota sobre a declaração atribuída a 40 membros das representações diplomáticas alemãs na Rússia", diz a nota oficial.