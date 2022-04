O primeiro-ministro da República Autônoma da Crimeia, Serguey Aksyonov, explicou que a medida será aplicada no norte da península ucraniana, que faz fronteira com a região de Kherson, que está controlada pelo exército da Rússia. EFE/Arquivo

A Rússia declarou um alerta terrorista nesta segunda-feira no norte da península da Crimeia e em outras quatro regiões do sul do país, três delas, na fronteira com a Ucrânia, onde é realizada a chamada pelo Kremlin de "operação militar especial".

O nível amarelo de alerta entrou em vigor hoje e ficará vigente por duas semanas, segundo explicaram as autoridades locais.