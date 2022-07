O Serviço Antimonopólio Federal da Rússia (FAS) considerou nesta terça-feira a Apple culpada de abusar de uma posição dominante no mercado local de aplicativos para dispositivos móveis, e com isso a empresa americana receberá uma multa baseada em suas receitas no país.

"A comissão do FAS considerou a Apple culpada de abusar de sua posição dominante no mercado de aplicativos para (o sistema operacional) iOS", disse o FAS em um comunicado.