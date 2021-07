Os desenvolvedores da vacina russa contra a covid-19 Sputnik V garantiram nesta segunda-feira que a preparação é eficaz contra "todas as mutações" do coronavírus, incluindo variantes sul-africanas, depois que um estudo americano ter indicado que é menos eficaz contra a variante beta da África do Sul.

"O estudo do Instituto Gamaleya publicado em 12 de julho na revista internacional "Vaccines" e revisado por pares demonstrou os títulos neutralizantes do vírus protetor Sputnik V contra todas as diferentes mutações, incluindo as variantes sul-africanas e delta", disse hoje a equipe que desenvolveu a vacina russa.