O porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, general Igor Konashenkov, refutou as acusações do jornal "The New York Times" sobre os ataques cometidos pela Força Aérea russa contra hospitais na Síria.

"A entidade militar russa está a par da publicação do jornal americano 'NYT' sobre os supostos ataques de caças russos contra 'hospitais' sírios. Antes de tudo, lamentamos que um jornal sério se torne vítima da manipulação dos terroristas e dos serviços secretos britânicos", afirmou.