O chefe-adjunto do Estado Maior Geral das Forças Armadas russas, o general Sergey Rudskoi. EFE/Arquivo

O alto comando do exército da Rússia deu nesta sexta-feira por praticamente terminada a fase inicial da chamada "operação militar especial" lançada na Ucrânia em 24 de fevereiro.

"No geral, as principais missões da primeira etapa da operação foram cumpridas", afirmou, em entrevista coletiva, o chefe-adjunto do Estado Maior Geral das Forças Armadas russas, o general Sergey Rudskoi.