O Kremlin argumentou nesta segunda-feira que o ataque com mísseis russos deste sábado contra o porto de Odessa, no Mar Negro, "não pode nem deve" afetar o acordo alcançado no dia anterior em Istambul para desbloquear as exportações de grãos ucranianos.

“(Essa ação) tinha a ver exclusivamente com infraestruturas militares e não tinha qualquer relação com as infraestruturas que são utilizadas para cumprir o acordo para a saída dos cereais", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, em sua coletiva de imprensa diária.