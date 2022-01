O Kremlin disse nesta quinta-feira que a declaração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre uma possível invasão da Ucrânia e o desastre que isso significaria para a Rússia poderia contribuir para a "desestabilização da situação" naquele país.

"Eles podem criar falsas esperanças" entre alguns representantes do governo ucraniano "que, como se chama debaixo da mesa, podem decidir retomar a guerra civil em seu país e tentar resolver por métodos de força dos problemas do Sudeste" (Donbass), disse o porta-voz do presidente, Dmitry Peskov, durante sua entrevista coletiva diária por telefone.