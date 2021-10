O governo da Rússia indicou nesta quinta-feira que a decisão da Otan de expulsar oito diplomatas do país, por possíveis atos de espionagem, arruína as possibilidades de normalização das relações com a alianças.

"Estas ações não nos permitem ter esperanças sobre as chances de normalizar relações e retomar o diálogo com a Otan. Por outro lado, as enterram quase que por completo", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em entrevista coletiva.