O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev. EFE/Arquivo

O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, afirmou nesta segunda-feira que a "operação militar especial" das tropas do país na Ucrânia não está voltada para mudar o governo do país vizinho.

"Foi só uma resposta aos atos criminais de Kiev contra estas repúblicas (separatistas de Donetsk e Lugansk), uma medida oportuna e preventiva", disse o integrante do Kremlin, após reunião com o secretário do Conselho de Segurança da Argélia, Nureddin Makri.