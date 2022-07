Nenhuma sanção imposta a países em todo o mundo levou até agora a uma mudança em suas posições, nem as sanções da União Europeia à Rússia, disse nesta quinta-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ao comentar as novas restrições impostas pelo bloco a Moscou.

"A União Europeia (UE) está tentando gerar novas sanções com persistência invejável, embora seja óbvio para nós que nenhuma sanção, mesmo as mais duras, já levou em qualquer lugar do mundo os países afetados a mudarem sua posição de alguma forma. Isso também não vai acontecer no nosso caso", afirmou Peskov.