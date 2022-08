A Rússia denunciou nesta quinta-feira que as autoridades da Ucrânia preparam uma "provocação retumbante" na usina nuclear de Zaporizhzhia - que está sendo controlada durante as tropas de Moscou -, durante período em que o secretário-geral da ONU, António Guterres estará no território ucraniano.

"Em 19 de agosto, o regime de Kiev planeja uma provocação retumbante na central nuclear de Zaporizhzhia, durante visita do secretário-geral da ONU, António Guterres", garantiu o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov.