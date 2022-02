O Ministério das Finanças da Rússia indicou nesta quarta-feira que segue de perto a situação dos mercados, após as sanções impostas pelos Estados Unidos às transações com títulos da dívida soberana do país do Leste Europeu, e completou que adotará medidas em prol da estabilidade financeira.

"Com o objetivo de ajudar a fortalecer a estabilidade no mercado de dívida russo, as decisões sobre a colocação de bônus nas próximas semanas serão tomadas levando em conta as condições do mercado", apontou a pasta, por meio de comunicado.