O governo da Rússia doará US$ 1 milhão (US$ 5,3 milhões) à Organização Mundial de Saúde (OMS), para auxiliar nas ações contra a pandemia do novo coronavírus, segundo decreto publicado nesta segunda-feira.

A contribuição, classificada como "voluntária" sairá do orçamento federal deste ano, segundo explica o texto.

Além disso, o órgão encarregado da proteção ao consumidor na Rússia destinará pouco mais de US$ 800 mil (R$ 4,2 milhões), para cobrir custos relacionados com a ajuda a países estrangeiros, como fundos para testes em laboratório, fornecimento de material e ajuda técnica.

Esse montante será destinado, especialmente, para o Leste Europeu, Cáucaso Sul, Ásia Central, Sudeste da Ásia, além de Oriente Médio, África e América Latina.

Com mais de 1,1 milhão de casos de infecção e 62 mil mortos, a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, já afetou 208 países e territórios, segundo dados da OMS.