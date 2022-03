O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov disse que o objetivo das conversas atuais é de garantir o status neutro do país vizinho, segundo a agência russa de notícias "Sputnik". EFE/Arquivo

As delegações de Rússia e Ucrânia iniciaram nesta terça-feira a quinta rodada de negociações para chegar a um acordo que coloque fim no conflito entre os dois países, de acordo com informação divulgada pela agência ucraniana de notícias "Ukrainform".

"Neste momento, está em andamento uma discussão bastante dura entre as partes", afirmou o assessor e chefe do gabinete da presidência da Ucrânia, Mikhail Podoliak.