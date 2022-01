A Rússia fortalecerá sua cooperação estratégica com Cuba, Venezuela e Nicarágua em "todas as áreas", disse nesta quarta-feira o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, durante um discurso no Parlamento russo.

"Quanto a Cuba, Nicarágua e Venezuela, temos relações muito estreitas e cooperação estratégica em todas as áreas: na economia, cultura, educação e cooperação técnico-militar", afirmou o chanceler russo.