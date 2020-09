A chefe de Saúde da Rússia, Anna Popova, disse nesta segunda-feira que a situação epidêmica no país está estável, apesar da subida do número de casos do novo coronavírus, que ultrapassam os 6 mil diários.

"A situação da epidemia no país permanece estável. O crescimento que vemos agora está relacionado ao início da temporada de gripe", disse Anna Popova à imprensa local.