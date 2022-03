Os ministros de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov (d), e do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, durante uma entrevista coletiva nesta terça-feira. EFE/RUSSIAN FOREIGN AFFAIRS MINISTRY

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, garantiu nesta terça-feira que as negociações para reativar o acordo nuclear com o Irã - após a retirada dos Estados Unidos do pacto assinado em 2015 - estão na reta final.

A declaração foi dada pelo chanceler em Moscou, após encontro com o ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, segundo indicou a agência russa de notícias "TASS".