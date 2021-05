A Rússia incluiu nesta sexta-feira os Estados Unidos e a República Tcheca na lista de países hostis que adotaram sanções diplomáticas contra Moscou nas últimas semanas.

O governo russo elaborou e publicou hoje essa lista no portal de informação jurídica a pedido do presidente russo, Vladimir Putin, que emitiu um decreto no último dia 23 de abril sobre "medidas para responder a ações hostis de Estados estrangeiros".