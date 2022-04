O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev. EFE/Arquivo

O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, afirmou nesta terça-feira que a Ucrânia se desintegrará "em vários Estados" e acusou os países ocidentais de serem responsáveis pelo panorama.

"O resultado da política do Ocidente e do regime de Kiev sob seu controle, só pode ser a desintegração da Ucrânia em vários Estados", garantiu o integrante do órgão, em entrevista ao jornal russo "Rossískaya Gazeta".